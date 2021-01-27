إجراء حكومي جديد بشأن اشتراطات تراخيص البناء الجديد

التقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في اجتماع مطول بمقر الوزارة، بحضور كل من اللواء إيهاب عبيد، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، رئيس وحدة التراخيص بالهيئة، ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والإسكان.

وشارك في الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس كل من اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، حيث ناقشوا الآليات والإجراءات والضوابط التخطيطية الجديدة للمدن، والإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص البناء، والمهام الموكلة للجامعات، ونقابة المهندسين، وذلك من أجل التيسير على الناس والمواطنين لكي يكونوا على دراية بكافة الإجراءات بشأن الحصول على التراخيص الجديدة للبناء.

وتم التأكيد على أهمية دور الجامعات المصرية والوحدات الخاصة بها في تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة لضمان نجاحها عند البدء في تطبيقها على أرض الواقع بالمحافظات، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم.

كما تم خلال اللقاء التأكيد على سعى الدولة وعملها على ضبط منظومة النمو العمراني والتصدي لظاهرة العشوائيات، وتم مناقشة الإجراءات التنظيمية والتنفيذية الخاصة بإصدار تراخيص البناء، كما تم الاتفاق في ختام الاجتماع على إرسال إجراءات تطبيق منظومة الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة للمدن المصرية إلى كافة المحافظات للحصول على أي ملاحظات نهائية خلال 72 ساعة تمهيداً لعقد اجتماع أخير بين الوزارات الثلاث والهيئة الهندسية قبل ميعاد عرضه على شريف إسماعيل رئيس الوزراء.

وفي ذات الصدد، تم الاتفاق على الاستمرار في تدريب العاملين في المراكز التكنولوجية بالمحافظات على المنظومة الجديدة بالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان، والتأكيد على أهمية عنصر الوقت في إنهاء إجراءات الحصول على التراخيص وتطبيق الضوابط الجديدة بدقة متناهية ويسر للمتعاملين.