أخبار مصر

تراجع جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الاثنين 1 فبراير 2021

متابعات 365آخر تحديث: 2 فبراير، 2021
دقيقة واحدة
بيان كورونا اليوم
بيان كورونا اليوم

أعلنت وزارة الصحة بيان كورونا اليوم الاثنين 1 فبراير 2021، وصرحت الوزارة عن خروج 471 متعافي من فيروس كورونا من مستشفيات العزل، وذلك بعد تمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا في مصر إلى 130107 حالة حتى اليوم.

بيان كورونا اليوم الاثنين 1 فبراير 2021

صرح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة للشئون الإعلامية عن بيان كورونا اليوم، حيث قال أنه تم تسجيل 541 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها وزارة الصحة، وفقًا لإرشادات الصحة العالمية، وأضاف أنه تم تسجيل 44 وفاة جديدة.

وقال “مجاهد” أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي تم تسجيله في مصر حتى اليوم الاثنين 1 فبراير 2021، هو 166492 حالة من ضمنهم 130107 حالة تم شفاؤها، و 9360 حالة وفاة.

وأضاف “مجاهد” إن زوال أعراض كورونا لمدة 10 أيام من تاريخ الإصابة بالفيروس، يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وقال “مجاهد” أن “وزارة الصحة المصرية” قامت بتخصيص عدد من الوسائل لتسهيل التواصل والرد على استفسارات المواطنين بشأن “فيروس كورونا” والأمراض المعدية، ومنها الخط الساخن لوزارة الصحة “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”.

مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم
متابعات 365آخر تحديث: 2 فبراير، 2021
دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

صورة أول شحنة تصل مصر غدًا.. تعرف على أبرز مميزات لقاح “أسترازينيكا”

أول شحنة تصل مصر غدًا.. تعرف على أبرز مميزات لقاح “أسترازينيكا”

منذ يومين
صورة مستشار الرئيس السيسي يعلن انتهاء ذروة الموجة الثانية من فيروس كورونا

مستشار الرئيس السيسي يعلن انتهاء ذروة الموجة الثانية من فيروس كورونا

منذ 3 أيام
صورة الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم الجمعة

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم الجمعة

منذ 4 أيام
صورة بيان حكومي عاجل بخصوص حذف 14 مليون مواطن من منظومة الدعم

بيان حكومي عاجل بخصوص حذف 14 مليون مواطن من منظومة الدعم

منذ 4 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى