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الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الخميس 18 فبراير 2021

متابعات 365آخر تحديث: 19 فبراير، 2021
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بيان كورونا اليوم
بيان كورونا اليوم

أعلنت وزارة الصحة بيان كورونا اليوم الخميس 18 فبراير 2021، وصرحت الوزارة عن خروج 409 متعافي من فيروس كورونا من مستشفيات العزل، وذلك بعد تمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا في مصر إلى 136490 حالة حتى اليوم.

بيان كورونا اليوم الخميس 18 فبراير 2021

صرح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة للشئون الإعلامية عن بيان كورونا اليوم، حيث قال أنه تم تسجيل 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها وزارة الصحة، وفقًا لإرشادات الصحة العالمية، وأضاف أنه تم تسجيل 51 وفاة جديدة.

وقال “مجاهد” أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي تم تسجيله في مصر حتى اليوم الخميس 18 فبراير 2021، هو 176333 حالة من ضمنهم 136490 حالة تم شفاؤها، و 10201 حالة وفاة.

وأضاف “مجاهد” إن زوال أعراض كورونا لمدة 10 أيام من تاريخ الإصابة بالفيروس، يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وقال “مجاهد” أن “وزارة الصحة المصرية” قامت بتخصيص عدد من الوسائل لتسهيل التواصل والرد على استفسارات المواطنين بشأن “فيروس كورونا” والأمراض المعدية، ومنها الخط الساخن لوزارة الصحة “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”.

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متابعات 365آخر تحديث: 19 فبراير، 2021
دقيقة واحدة

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