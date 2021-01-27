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الصحة العالمية تفاجئ الجميع وتحذر: الحاصلون على لقاح كورونا معرضون للإصابة!

أحمد نجيبآخر تحديث: 27 يناير، 2021
أقل من دقيقة
لقاح كورونا
لقاح كورونا

قال المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور أحمد المنظري: إن الحاصلين على لقاح فيروس كورونا المستجد، لا يزالون معرضين للإصابة بالوباء.

جاء ذلك في كلمة الدكتور أحمد المنظري بالمؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، حول تطورات جائحة كوفيد-19 بالتركيز على لقاحات فيروس كورونا المستجد، وآخر مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19.

وأضاف الدكتور أحمد المنظري: أنَّه يجب استمرار ارتداء الكمامة حتى بعد الحصول على اللقاح لأنه ليس فعالا بنسبة 100%، والأشخاص الذين حصلوا على اللقاح معرضون للإصابة بالفيروس حتى إن لم تظهر عليهم الأعراض.

وأوضح الدكتور أحمد المنظري: أنه حال الإصابة بكورونا فسيكون بدون أعراض وفي الأغشية المخاطية وقد ينقلون الفيروس للأخرين دون أن يدروا بذلك.

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أحمد نجيبآخر تحديث: 27 يناير، 2021
أقل من دقيقة

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