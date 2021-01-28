تصل لـ50 ألف جنيه.. تفاصيل غرامات قانون المرور الجديد

تقوم لجنة الدفاع والأمن القومي، اليوم الخميس بمناقشة قانون المرور الجديد، حيث حدد القانون الجديد غرامة قدرها 50 ألف جنيه في حال نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها داخل جمهورية مصر العربية أو في أي من محافظات مصر.

ويرصد مصر 365 لكم، أبرز الغرامات التي نص عليها قانون المرور الجديد والمقرر الانتهاء منه خلال الأيام القليلة القادمة، في حال ارتكاب عدد من المخالفات والتي جاءت علي النحو التالي: