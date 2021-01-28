بيان حكومي عاجل بخصوص حذف 14 مليون مواطن من منظومة الدعم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات على موقع فيسبوك، خبر حذف 14 مليون مواطن من منظومة الدعم الحكومي، وذلك من أجل تخفيف الأعباء عن الحكومة المصرية وتوفير ميزانية الدولة من أجل المشاريع القومية.

من جانبه قام المركز الأعلامي لرئاسة الوزراء بإصدار بيان عاجل ليوضح حقيقة الأمر، حيث أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله بشأن حذف 14 مليون مواطن من مستحقي الدعم التمويني ومنظومة الخبز المدعم.

وقال المركز، في البيان الصادر عنه اليوم الخميس: إنه تم التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحذف 14 مليون مواطن من مستحقي الدعم التمويني ومنظومة الخبز المدعم.

​وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار مستحقي الدعم التمويني ومنظومة الخبز في صرف جميع مقرراتهم بشكل طبيعي ومنتظم، مُشددةً على أن عملية الحذف والاستبعاد تتم وفقاً لمعايير محددة ودقيقة، وأن من تم حذفهم هم غير المستحقين للدعم مثل الأسماء المكررة، والأرقام القومية الخاطئة وكذلك الوفيات، وقد تم توفير احتياجات 71 مليون مواطن يستفيدون من منظومة الخبز المدعم، وكذلك 64 مليون مواطن يستفيدون من المقررات التموينية.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.​