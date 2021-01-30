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مستشار الرئيس السيسي يعلن انتهاء ذروة الموجة الثانية من فيروس كورونا

أحمد نجيبآخر تحديث: 30 يناير، 2021
دقيقة واحدة
بيان كورونا اليوم
بيان كورونا اليوم

أعلن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن ذروة الموجة الثانية من فيروس كورونا انتهت ونحن الآن في حالة تناقص في أعداد الإصابات.

وأضاف “الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية”، في مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، يوم الجمعة الماضية:

أن الدولة اتخذت إجراءات شديدة في تطبيق الإجراءات الاحترازية، بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، كذلك اللجوء إلى التعليم الإلكتروني كان له أثر بالغ في خفض عدد الإصابات.

كذلك أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية: أن عدد حالات الوفاة، بفيروس كورونا، يمثل عملية تراكمية، نتيجة إحصاء كلي بالمستشفيات والعيادات التابعة لوزارة الصحة، مشيرًا إلى أن حالات الوفاة لا تكون وليدة إصابة اليوم، ولكن تكون نتيجة حالات مصابة في الفترة الماضية.

وأشار إلى أن كبار السن الأكثر تأثرًا بفيروس كورونا، لكن هناك وفيات في أعمار مختلفة، وأكثرهم من كبار السن.

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أحمد نجيبآخر تحديث: 30 يناير، 2021
دقيقة واحدة

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