أول شحنة تصل مصر غدًا.. تعرف على أبرز مميزات لقاح “أسترازينيكا”

من المقرر أن تصل غدا أولى دفعات لقاح “أسترازينيكا-أوكسفورد”، وفقا لما أعلنت عنه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.

وكانت هيئة الشراء الموحد، قد أعلنت في بداية الأسبوع الماضي، التعاقد مع شركتين “R-pharma” و”Serum Institute”، المصنعتين للقاح “أسترازينيكا/أكسفورد”؛ للحصول على 20 مليون جرعة، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على توفير احتياجات المصريين من لقاحات فيروس كورونا المستجد.

وتسلمت هيئة الدواء المصرية، أوراق لقاح أكسفورد– أسترازينيكا البريطاني، تمهيدا لتوريده داخل البلاد لدراسته ومنحه التصريح باستخدامه، كما اعتمدت وكالة الأدوية الأوروبية، أمس هذا اللقاح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، كما رأت أيضا أن اللقاح مناسب لكبار السن.

وأتى ذلك الاعتقاد بعد مرور قرابة الشهر على تأجيلها اعتماد اللقاح للحاجة إلى معلومات مفصلة.

ماذا نعرف عن اللقاح؟

هناك العديد من المزايا الخاصة بهذا اللقاح، أولها الثمن، إذ تعتبر تكلفته منخفضة، وثمنه حوالي 2.50 يورو، للجرعة الواحدة، أي حوالي نحو 50 جنيهًا مصري، كما أنه سهل الحفظ، إذ تخزن جرعاته في حرارة تتراوح بين درجتين و8 درجات مئوية، مما يجعل له ميزة أكبر ويعد عمليا أكثر مقارنة بلقاحي فايزربيونتيك وموديرنا، اللذين يتطلب تخزينهما درجات حرارة متدنية تصل إلى 70 درجة تحت الصفر بالنسبة لفايزر و20 تحت الصفر لموديرنا.

يذكر أن مجموعة “أسترازينيكا” البريطانية طورت اللقاح بالتعاون مع جامعة أكسفورد، وهو ثاني لقاح ترخص له وكالة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية البريطانية بعد لقاح “فايزر – بيونتيك” الذي بدأ توزيعه في بريطانيا منذ الثامن من ديسمبر.