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تحذير من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة

محمد عبد الحميدآخر تحديث: 30 يناير، 2021
دقيقة واحدة
حالة الطقس
حالة الطقس

كشف خبراء بالهيئة العامة للأرصاد الجوية عن موعد تحسن الطقس والأحوال الجوية خلافا للأيام الماضية، متوقعين بدء استقرار حالة الطقس من اليوم السبت وحتى منتصف الأسبوع، حيث تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، وتسجل 20 درجة على القاهرة بعد أن كانت وصلت لـ16 درجة.

وأشار الخبراء، في تصريحات صحفية، إلى أن الطقس أصبح معتدلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائلا للدفء على جنوب الصعيد، متوقعين أن يكون شديد البرودة ليلا.

وتوجد حالة من النشاط للرياح على القاهرة والسواحل الشمالية، وفق خبراء الأرصاد لافتين إلى وجود فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية ووسط سيناء، تكون خفيفة وعلى بعض المناطق المتفرقة.

وشدد خبراء الأرصاد على عدم تغيير نوعية الملابس وتخفيفها، لأن درجات الحرارة سريعا ما تنخفض خلال ساعات الليل، وفق قولهم.

وذكر الخبراء درجات الحرارة فتصل في القاهرة 20- 10، وفي االسواحل الشمالية 20- 11، جنوب سيناء 22-12، شمال الصعيد 20 -6، جنوب الصعيد 22- 8.

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محمد عبد الحميدآخر تحديث: 30 يناير، 2021
دقيقة واحدة

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