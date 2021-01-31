أخبار مصر

ارتفاع الحرارة وأمطار ورياح.. الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس حتى الجمعة

أحمد نجيبآخر تحديث: 31 يناير، 2021
أقل من دقيقة
الطقس
الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الفترة من الأحد 31 يناير حتى الجمعة 6 فبراير. وأضافت الهيئة أنه، من الأحد حتى الثلاثاء، يوجد ارتفاع في درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، كما يسود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية.

حالة طقس الأيام القادمة

الأربعاء: 

أمطار متوسطة إلى خفيفة على السواحل الشمالية

الخميس:

أمطار متوسطة إلى خفيفة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري.

نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

الجمعة:

أمطار متوسطة إلى خفيفة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري.

نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم
أحمد نجيبآخر تحديث: 31 يناير، 2021
أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

صورة الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم الجمعة

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم الجمعة

منذ يومين
صورة بيان حكومي عاجل بخصوص حذف 14 مليون مواطن من منظومة الدعم

بيان حكومي عاجل بخصوص حذف 14 مليون مواطن من منظومة الدعم

منذ 3 أيام
صورة تصل لـ50 ألف جنيه.. تفاصيل غرامات قانون المرور الجديد

تصل لـ50 ألف جنيه.. تفاصيل غرامات قانون المرور الجديد

منذ 3 أيام
صورة إجراء حكومي جديد بشأن اشتراطات تراخيص البناء الجديد

إجراء حكومي جديد بشأن اشتراطات تراخيص البناء الجديد

منذ 4 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى