ارتفاع الحرارة وأمطار ورياح.. الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس حتى الجمعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الفترة من الأحد 31 يناير حتى الجمعة 6 فبراير. وأضافت الهيئة أنه، من الأحد حتى الثلاثاء، يوجد ارتفاع في درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، كما يسود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية.

حالة طقس الأيام القادمة

الأربعاء:

أمطار متوسطة إلى خفيفة على السواحل الشمالية

الخميس:

أمطار متوسطة إلى خفيفة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري.

نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

الجمعة:

أمطار متوسطة إلى خفيفة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري.

نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.