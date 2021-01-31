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تجديد رخصة العمل في السعودية كل 3 أشهر بقيمة 2400 ريال

محمد عبد الحميدآخر تحديث: 31 يناير، 2021
دقيقة واحدة
رسوم تجديد الاقامة مكتب العمل
رسوم تجديد الاقامة مكتب العمل

أتاحت المملكة العربية السعودية تجديد رخصة العمل كل 3 أشهر للتيسير على صاحب العمل الذي يريد عاملاً لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر فقط، وبذلك لا يجب عليه تجديد الإقامة لمدة عام كامل، وإنما له أن يجدد له على حسب حاجته له- بما لا يتعارض مع عقد العمل.

وذكر تفاصيل هذا القرار  محمد سعفان وزير القوى العاملة، في بيان له لافتا إلى أنه تلقى تقريرا من مكتب التمثيل العمالي بالرياض، يشمل عددا من القرارات أقرها مجلس الوزراء بالمملكة من ضمنها تجديد رخصة العمل.

وبالفعل أقر مجلس الوزراء بالمملكة عددا من القرارات المهمة التي تخص العمالة الوافدة، ومن أهمها تجديد رخصة العمل وقيمتها 9600 ريال، وفقا لما قاله الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض.

وقال رجائي، إنه يمكن تجديد الرخصة بشكل ربع سنوي أي دفع 2400 ريال، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل أصحاب العمل، خاصة لمن يواجهون تعثرا في السداد.

وجاء ذلك في إطار متابعة الوزير أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت وخاصة في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها مختلف الدول من انتشار فيروس كورونا المستجدوما سببه من تداعيات اقتصادية.

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محمد عبد الحميدآخر تحديث: 31 يناير، 2021
دقيقة واحدة

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