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وزير الري الإثيوبي عن سد النهضة: مستمرون في البناء كما هو مخطط له

محمد عبد الحميدآخر تحديث: 1 فبراير، 2021
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سد النهضة
سد النهضة

أكد وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيلشي بيكيلي، أن دولته مستمرة في مراحل بناء سد النهضة كما هو مقرر لها، مشدد على أن تلك الخطوة من قبل بلاده تلقى دعما إثيوبيا كبيرا في الداخل والخارج.

وكتب بيكيلي، عبر موقع التغريدات القصير «تويتر»، أول أمس السبت: «تم عقد اجتماع تنسيقي للمقاولين والاستشاريين ومجلس إدارة سد النهضة في موقع بناء السد.. التقدم في بناء السد مستمر كما هو مقرر.. والدعم الإثيوبي في الداخل والخارج وصل ذروته» وفق وصفه.

وفي المقابل تتمسك مصر بحقوقها التاريخية وحقها الاصيل في مياه نهر النيل منذ قديم الأزل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشأن، وترفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها أديس أبابا، وتطالب بالالتزام بمبادئ القانون الدولي.

 

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محمد عبد الحميدآخر تحديث: 1 فبراير، 2021
أقل من دقيقة

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