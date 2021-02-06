تطورات عاجلة لسد النهضة: إثيوبيا ترفض أي اتفاق يحيد عن إعلان 2015

جدد “سلشي بقلي” وزير المياه والري الإثيوبي، اليوم السبت، رفض إثيوبيا أي اتفاق يحيد عن إعلان المبادئ بشأن سد النهضة الإثيوبي الموقع في مارس 2015.

وقال الوزير الإثيوبي، إن مشاكل خطيرة ظهرت في المفاوضات الثلاثية بسبب “حملة تشويه” لسد النهضة، لافتا إلى أن مصر والسودان لم تتمكنا من التوصل إلى اتفاق بإثارة “آراء متناقضة”.

وقال “بقلي”، “يجري بناء سد النهضة بشكل سريع، ومن المتوقع أن يخزن السد 13.5 مليار متر مكعب من المياه في موسم الأمطار القادم”.

وكان ياسر عباس وزير الري السوداني، أكد أن أي ملء أحادي لخزان سد النهضة سيمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي السودانى.

وأضاف وزير الري السوداني، أن بلاده اقترحت توسيع مفاوضات سد النهضة لتشمل مع الاتحاد الإفريقي أوروبا وواشنطن وبعض الوسطاء.

وكان الوزير السوداني، أكد في تصريحات سابقة، أن سلامة نصف سكان السودان تعتمد على اتفاق آمن لملء سد النهضة.

وكان وزير الخارجية سامح شكري أكد خلال لقائه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه الأحد الماضي، أن القاهرة تريد التزامًا من إثيوبيا للتوصل لاتفاق قانوني حول سد النهضة.

وخلال اللقاء استعرض شكري موقف مصر بخصوص ملف السد، مؤكدًا استعداد مصر الدائم للانخراط في مفاوضات جادة وفعالة من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد على أن يقابله التزام مماثل من الجانب الإثيوبي، وذلك تنفيذا لمقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، وبما يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ ويؤمن حقوق مصر ومصالحها المائية.