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الحكومة توضح حقيقة نقل أسواق العتبة والموسكي والفجالة تمهيدا لبيعها

متابعات 365آخر تحديث: 9 فبراير، 2021
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أسواق العتبة والموسكي والفجالة
أسواق العتبة والموسكي والفجالة

علق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على ما أثير خلال الساعات الماضية في بعض الصحف الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول نقل أسواق العتبة والموسكي والفجالة إلى مناطق بديلة تمهيداً لبيع المنطقة لأحد المستثمرين الأجانب، مؤكدا أن هذه الأقاويل غير صحيحة على الإطلاق ولا أساسا لها من الصحة.

وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بعد التواصل مع محافظة القاهرة، والتي نفت تلك الأنباء، بيان أكد فيه أنه لا صحة لنقل أسواق العتبة والموسكي والفجالة إلى مناطق بديلة تمهيداً لبيع المنطقة لأحد المستثمرين الأجانب.

وأشار البيان إلى استمرار أسواق العتبة والموسكي والفجالة بأماكنها الحالية دون وجود أي نية لبيعها، كما لفت المركز إلى وجود خطة لتطوير المنطقة وإعادة تنظيمها بما يتناسب مع البعد التراثي والجمالي بها من خلال تقسيمها لأسواق متخصصة بكل سلعة وتنفيذ باكيات منظمة للبائعين، وذلك حفاظاً على أحقية أصحاب المحال التجارية بتلك الأسواق.

وفي ذات الصدد، يتم العمل على تطوير العديد من المناطق المفتوحة بمدينة القاهرة، ضمن مشروع تطوير القاهرة التاريخية، حيث يتم تنفيذ أعمال تطوير (ميدان طلعت حرب – ميدان مصطفى كامل – شارع قصر النيل)، والتي تشمل تحسين الحالة المروية بالمنطقة من خلال زيادة حركة المشاة أكثر من حركة السيارات، وتوفير مسارات للدراجات لتتحول إلى “مدن مشاه”، بجانب تنفيذ عدد من المحاور الجديدة التي تستهدف تخفيف الضغط المروري على منطقة وسط البلد، كما سيتم تنفيذ أعمال تطوير للشوارع والميادين بإضافة عناصر جمالية، وأعمال إنارة وإضاءة وتشجير.

وناشد مجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتأكد منها أولا، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات كاذبة من شأنها أن تؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.​

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متابعات 365آخر تحديث: 9 فبراير، 2021
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