شديد البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتهم لطقس الغد الجمعة، متوقعين أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما سيكون دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد تصاحبه رياح معتدلة على معظم الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الطقس سيكون شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وبارد على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضاف بيان هيئة الأرصاد، أن الشبورة المائية ستتكون صباحًا ومن المتوقع أن تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويأتي ذلك نتيجة تأثر البلاد بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وتكون معتدلة بالنسبة لحالة البحر الأحمر وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفي السطور التالية نعرض بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 12

الإسكندرية 21 12

وادي النطرون 21 13

طنطا 22 12

شبين الكوم 22 12

دمنهور 21 12

بلطيم 21 13

مطروح 20 10

السلوم 21 11

سيوة 23 11

بورسعيد 22 14

دمياط 22 13

الزقازيق 22 12

المنصورة 22 13

الإسماعيلية 22 12

السويس 23 13

العريش 22 12

رفح 22 12

رأس سدر 23 13

نخل 23 08

نويبع 27 17

طابا 24 15

كاترين 20 08

الطور 24 13

شرم الشيخ 27 16

الغردقة 27 14

مرسى علم 27 15

الفيوم 24 10

بني سويف 24 10

المنيا 24 09

أسيوط 24 09

سوهاج 28 10

قنا 29 12

الأقصر 30 13

أسوان 30 14

إدفو 31 13

أبوسمبل 30 14

الوادي الجديد 30 11

شلاتين 28 17

أبورماد 27 18

حلايب 26 18

رأس حدربة 26 19​