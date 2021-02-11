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وزيرة الصحة توجه 5 رسائل عن أزمة كورونا

محمد عبد الحميدآخر تحديث: 11 فبراير، 2021
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وزيرة الصحة والسكان
وزيرة الصحة والسكان

تحدثت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال الجلسة الختامية بجلسة الإحاطة الإعلامية التي عقدتها منظمة الصحة العالمية عبر الإنترنت بشأن وضع فيروس كورونا المستجد في أفريقيا، عن عدة أمور حول المرض المسبب لكوفيد “19” الذي اجتاح بلاد العالم.

وشددت زايد، على ضرورة استمرار دعم منظمة الصحة العالمية لكل الدول لتغطية الاحتياجات الأساسية من الأدوية والمستلزمات الطبية لمحاولة الحد والقضاء على فيروس كورونا، لافتة إلى أن مصر استطاعت توفير ما يزيد عن 95% من احتياجاتها محلياً، فضلًا عن تصنيع بعض الأدوية مثل ريمديسفير.

وطالبت وزيرة الصحة، بعدم التركيز فقط على الجائحة، والتقليل من شأن باقي التدخلات حتى لا تزيد الوفيات من الأمراض غير السارية، مشددة على ضرورة التركيز على اللقاحات الخاصة بالأمراض الأساسية، حيث زادت الإصابات بمرض شلل الأطفال ببعض الدول الأفريقية بعد إعلان خلوها، بالإضافة إلى أهمية الاعتناء بالرعاية الصحية للاجئين والمقيمين من غير الدولة.

وقالت الوزيرة، إن لقاحات كورونا ما زالت في طور التجربة “حتى لو استخدمت على مستوى كبير”، مشيدة بجهود الشركات والدول في تطوير هذه اللقاحات، والشكر أيضا لمرفق كوفاكس على جهود توفير وإتاحة اللقاحات للدول متوسطة ومنخفضة الدخل، مضيفة “أنا لا أري أن اللقاحات هي الحل النهائي للقضاء على كورونا، لكنها أحد الحلول”.

وتعكف مصر الآن على الانتهاء من التعاقد على تصنيع لقاح كورونا في مصر، وفق هالة زايد، موضحة أن العقد مع الشركة يتيح توفير اللقاحات لمصر وكافة الدول الأفريقية بأسعار لا تزيد كثيرا عن سعر التكلفة.​

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محمد عبد الحميدآخر تحديث: 11 فبراير، 2021
دقيقة واحدة

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