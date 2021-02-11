التنمية المحلية توجه رسالة هامة للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

ناشد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بسرعة توجه المواطنين الراغبين في تقديم تصالح على مخالفات البناء لتقديم الطلبات إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز بالمحافظات ودفع مبلغ جدية التصالح خلال فبراير الحالي بنسبة 35% من قيمة المخالفة.

موضحا أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء طبقا للقانون وعدم تعرضهم للخسارة والتهديد بإزالة مبانيهم المخالفة لافتاً إلى أنه يتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك، لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.​

ومن المقرر أن ترتفع نسبة رسوم الجدية إلى 40% خلال شهر مارس المقبل حيث تنتهي المهلة المحددة للتصالح، وفقا لما قاله وزير التنمية المحلية.

وشدد شعراوي، على أن مبالغ التصالح من شأنها أن تعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى والمراكز بالمحافظات، حد وصفه.

وستتلقى المراكز التكنولوجية في المدن والمراكز والأحياء طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى 31 مارس المقبل وفق لما قاله وزير التنمية المحلية.