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الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

متابعات 365آخر تحديث: 12 فبراير، 2021
دقيقة واحدة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

أعلنت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس لأيام الجمعة – السبت – الأحد.

وجاءت تفاصيل حالة الطقس على النحو التالي:

حالة الطقس ليوم الجمعة 12 فبراير:

ـ تنخفض درجات الحرارة حوالي 3 درجات ليسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة والوجه البحري بارد ليلاً، مع شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا والرياح معتدلة.

ـ طقس مائل للدفء نهارًا على السواحل الشمالية شديد البرودة ليلاً، يصاحبه شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

ـ بين دافئ إلى مائل للحرارة نهارًا على محافظات الصعيد، وبارد ليلاً، والرياح معتدلة تصاحبها شبورة مائية صباحًا.

ـ درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 22، والسواحل الشمالية 21، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 27، وشمال الصعيد 24، وجنوب الصعيد 30 درجة مئوية.

حالة الطقس ليوم السبت 13 فبراير:

ـ شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ـ مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

ـ معتدل نهارًا شديد البرودة ليلاً، مع شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة على السواحل الشمالية.

ـ مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً، مع شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ـ مائل للحرارة نهارًا بارد ليلاً، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على جنوب سيناء، بينما تكون الرياح معتدلة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليوم الأحد 14 فبراير:

ـ شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ـ مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً، مع شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

ـ معتدل نهارًا شديد البرودة ليلاً، مع شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة على السواحل الشمالية.

ـ معتدل نهارًا شديد البرودة ليلاً، مع شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ـ مائل للحرارة نهارًا بارد ليلاً، والرياح معتدلة على جنوب سيناء.

– مائل للحرارة نهارًا بارد ليلاً، والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.​

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متابعات 365آخر تحديث: 12 فبراير، 2021
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