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​​رياح وأمطار.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية من الأحد الي الخميس

متابعات 365آخر تحديث: 13 فبراير، 2021
دقيقة واحدة
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

أعلنت الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة والظواهر الجوية من الأحد حتى الخميس الموافق 18 فبراير الجاري.

تفاصيل طقس الأحد 14 فبراير:

شبورة مائية صباحية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط وشمال سيناء وشمال الصعيد.

تفاصيل طقس الاثنين 15 فبراير:

أمطار خفيفة إلى متوسطة (40% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
شبورة مائية صباحية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط وشمال سيناء وشمال الصعيد.
ومن المتوقع هبوب الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

تفاصيل طقس الثلاثاء 16 فبراير:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
ونشاط للرياح على مناطق من القهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
بالإضافة إلى نشاط للرياح المثيرة للأتربة والرمال على بعض المناطق في شمال الصعيد.

تفاصيل طقس الأربعاء 17 فبراير:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال وجنوب سيناء.
نشاط للرياح المثيرة للأرتبة والرمال على مناطق من شمال وجنوب الصعيد.

تفاصيل طقس الخميس 18 فبراير:

أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

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متابعات 365آخر تحديث: 13 فبراير، 2021
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