أخبار مصر

حقيقة تعرض مصر لدرجات حرارة “قطبية” غير مسبوقة

محمد عبد الحميدآخر تحديث: 14 فبراير، 2021
دقيقة واحدة
الحكومة تواجه الطقس السيئ
الحكومة تواجه الطقس السيئ

علق الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على ما انتشر خلال الساعات الماضية على صفحات بعض المواقع الإخبارية بشأن تعرض مصر لأيام قطبية باردة للغاية وتسجيل درجات حرارة غير مسبوقة أيام 16 و17 فبراير الجاري، مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما من الصحة ولا أساس له.

وناشد شاهين وسائل الإعلام بتوخي الحذر في تداول مثل هذه الشائعات لتسببها في إثارة البلبلة والفزع والزعر بين الناس، مشددا على ضرورة الحصول على المعلومات الخاصة بالتنبؤ بحالة الطقس من الهيئة العامة للأرصاد الجوية فقط، وعن طريق النشرات اليومية التي تصدرها الهيئة والتحذيرات الجوية التي تنشرها عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بدءا من الثلاثاء المقبل وحتى الخميس، وفقا لما أشار إليه مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد.

وتشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة  هذه التفرة من 3 لـ6 درجات، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة بين 13 لـ15 درجة والصغرى من 7 لـ8 درجات.

ويصاحب ذلك نشاط للرياح ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة وهذه الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة.

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محمد عبد الحميدآخر تحديث: 14 فبراير، 2021
دقيقة واحدة

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