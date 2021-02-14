تخفيضات تصل إلى 30%.. استعدادات وزير التموين لشهر رمضان

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، عن نية الحكومة فرضها تخفيضات على العديد من السلع لافتا إلى أن هذا العام سوف يشهد انتشار كثيف لمعارض أهلا رمضان بتخفيضات في الأسعار تتفاوت من 25: 30% .

وطالب المصيلحي، خلال اجتماعه مع أعضاء الغرف التجارية والموردين والمنتجين والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكذلك غرفة الصناعات الغذائية، الموردين بضرورة ضخ سلع ذات جودة عالية وبتخفيضات كبيرة للمواطنين.

ومن المنتظر بدء تلك المعارض في مطلع شهر إبريل على أن يكون المعرض الرئيسي بالمركز الدولي للمؤتمرات لمدة 10 أيام.

وستراعي الوزارة بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية نشر تلك المعارض بالمناطق كثيفة السكان من أجل توفير كل احتياجاتهم لهذا الشهر الكريم وبتخفيضات كبيرة، وفق وزير التموين.

ومن المخطط أن تشارك منافذ جمعيتي التي يصل عددها الى 6000 منفذ، في معارض اهلا رمضان هذا العام، بحسب المصيلحي، مؤكداً أن المعارض سوف تشمل كل أنواع السلع والسلع الأساسية كالأرز والزيت والسكر والمكرونة والياميش وكافة مستلزمات الشهر بعبوات مختلفة الحجم تناسب الجميع.

وخلال كلمته أكد المصيلحي، على وجود تنسيق كبير مع السادة المحافظين من أجل توفير الأماكن ودعمها بالاحتياجات الأساسية من كهرباء وخدمات ومرافق، إضافة إلى نشرها بالأماكن الأكثر تكدساً بالسكان لتسهيل الأمر على المواطنين.

وستشارك السلاسل التجارية هذا العام في معارض اهلاً رمضان للعام الثاني على التوالي بتخفيضات كبيرة للسلع وبعروض على مستلزمات الشهر المبارك، وفقا لما كشفه وزير التموين.

وشدد وزير الموين على ضرورة إلتزام كافة المشاركين من سلاسل تجارية او شوادر بالاجراءات الاحترازية من أجل تجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.