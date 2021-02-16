“التموين” طرح 8 فرص استثمارية جديدة في 5 محافظات تجاوز ال8 مليار جنيه

طرح جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، 8 فرص استثمارية جديدة بمساحات متنوعة في محافظات (القليوبية، الإسماعيلية، جنوب سيناء، الوادي الجديد، وبني سويف) تتضمن أنشطة ومشروعات متنوعة باستثمارات تتجاوز الـ 8 مليارات جنيه.

وعقد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اجتماعات مع كبرى الشركات المحلية والإقليمية ذات الأنشطة المتخصصة في قطاع التجارة واللوجستيات وأنشطة أخرى متنوعة، وذلك للرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية التي تم طرحها مؤخرًا، حسبما ذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين.

واستعرض عشماوي خلال الاجتماع تفاصيل الفرص الاستثمارية والمشروعات المستهدف تنفيذها وفقا لاحتياجات ومقومات كل محافظة، وكذلك العائد الاستثماري من المشروع والمردود الاقتصادي على أبناء هذه المحافظات.

وفي محافظة الوادي الجديد، من المخطط طرح منطقة لوجستية لإنشاء منطقة متخصصة للتمور ولوازمها على مساحة تصل إلى 100 فدان، لعمل صناعات تحويلية لاستخلاص السكر من التمور باستثمارات تقرب من مليار جنيه وتوفر 20 ألف فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وهو ما من شأنه أن يعزز قيمة المنتج المحلي، خاصة أن مصر تعد من أكبر الدول المنتجة للتمور وبأنواع مختلفة وذات جودة عالية.

وفي محافظة الإسماعيلية تستهدف الفرصة مساحة تصل إلى 18 فدانا و باستثمارات أيضا تقدر بمليار جنيه وتصلح لإنشاء منطقة تجارية/ترفيهية متنوعة، وتشمل مطاعم ومتاجر ومبانٍ إدارية وأخرى ترفيهية” وتوفر فرص عمل تقدر بـ 12 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى مساحة 25 فدانا تستهدف إنشاء مناطق للتخزين واللوجستيات باستثمارات تزيد على مليار جنيه، وتوفر فرص عمل تقترب من 10 آلاف فرصة عمل، وفق عشماوي.

وسيتم طرح 3 فرص استثمارية أخرى بمحافظة القليوبية، منها منطقة على مساحة 15 ألف متر، وتستهدف إنشاء (هايبر) باستثمارات تصل إلى 300 مليون جنيه لطرح السلع الغذائية وغير الغذائية، وتوفر ما يقرب من 2500 فرصة عمل، ومنطقة أخرى على مساحة 1546 مترا وتقع على ضفاف نهر النيل، وتستهدف إنشاء مطاعم ومتاجر باستمارات من 40 إلى 50 مليون جنيه، وتوفر 300 فرصة عمل، وعلى مساحة 8236 مترا سيتم إنشاء المنطقة الثالثة، سيتم إنشاء مكاتب إدارية وأنشطة تجارية متخصصة لكبرى الشركات، باستثمارات تقترب من 170 مليون جنيه، وتوفر ما يقرب من 2000 فرصة عمل.

ومن المستهدف وفق عشماوي، إنشاء منطقة لوجستية تجارية بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء على مساحة 10 أفدنة، و باستثمارات تتراوح ما بين 300 مليون و400 مليون جنيه، وتوفر ما يقرب من 3 آلاف فرصة عمل، وتتضمن أسواقا تجارية وأماكن لتخزين السلع، كما سيتم أيضا إنشاء منطقة لوجستية ومناطق تخزين متخصصة بمحافظة بني سويف على مساحة 133 فدانا، و باستثمارات كبيرة قد تتجاوز حاجز الـ 5 مليارات جنيه.

واستعرض الجهاز بقيادة عشماوي خلال اجتماع اليوم فرص استثمارية حقيقية على مدار العامين وجارٍ تنفيذها على أرض الواقع، وتبلغ 18 مشروعاً في 11 محافظة، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ومستودعات استراتيجية، لافتا إلى أن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وكذا كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات، كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك، وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات، وتساعد على تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول على قيمة اقتصادية مضافة‪ .