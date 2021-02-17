تعرف على الخطوات القانونية لتسجيل العقار رسميا بعد إلغاء صحة التوقيع

ينتظر المصريين تطبيق قرار الحكومة خلال الفترة المقبلة، بعد تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد، والذي سيتم تطبيقه خلال أيام.

حيث جاءت أبرز التعديلات بعدم الاعتراف بالعقود الابتدائية، والعقود التي تمّ أخذ حكم بصحة التوقيع عليها، إذ لن يتم الاعتراف أو التعامل الحكومي بدخول المرافق وغيرها، الا بالعقود المسجلة في الشهر العقاري.

ومن المقرر أن يتم العمل بقرار الحكومة، بداية من 4 مارس المقبل أي بعد 15 يومًا.

وصرح مصدر مسئول في الشهر العقاري، أنَّه في حالة شراء عقار بعد تاريخ 4 مارس 2021، لن يتمّ نقل عددات المياه والكهرباء والغاز والتليفون أو إدخال هذه المرافق إلى العقار، إلا بعد أن يتمّ تسجيل عقد البيع بالشهر العقاري، حيث لن يكتفي بحكم صحة ونفاذ عقد البيع دون تسجيله.

خبير قانوني: يجب أن يكون العقار خالي من المخالفات لإتمام التسجيل

إجراءات عديدة يجب اتباعها قبل تسجيل العقار بشكل رسمي، وضحها الدكتور مدحت عبد الحليم، أستاذ القانون، من بينها ضرورة التأكد إذا ما كانت هناك مخالفات على العقار، ومحاولة التصالح مع الجهة التي وقعت تلك المخالفة.

وأضاف عبدالحليم، أن تسجيل العقار يحتاج إلى عدة مستندات قبل التوجه لتسجيله، من بينها توافر عقد بيع ابتدائي، وكذلك حكم قضائي بصحة البيع ونفاذ العقد، مشيرا إلى أن التسجيل يحتاج أيضا شهادة من الجهة المحلية «الحي التابع للمنطقة»، أن العقار خالٍ من المخالفات.