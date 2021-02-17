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بالفيديو.. انهيار مئذنة مسجد بالدقهلية بسبب الطقس السيئ

محمد عبد الحميدآخر تحديث: 17 فبراير، 2021
دقيقة واحدة
انهيار مئذنة مسجد بالدقهلية بسبب الطقس السيئ
انهيار مئذنة مسجد بالدقهلية بسبب الطقس السيئ

انهارت مئذنة مسجد تحت الإنشاء بقرية كفر قنصوة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، تأثرا بموجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد والرياح الشديدة.

ويصل ارتفاع مئذنة المسجد المنهارة إلى 45 مترًا، وانهارت على أحد المنازل المجاورة لها، ما تسبب في انهيار أجزاء منه أيضا.

وانتهى أهالي القرية منذ سبعة أيام فقط من بناء المئذنة الخاصة بمسجد تحت الإنشاء بالجهود الذاتية، ولم يلبثوا أن يروا ثمار جهدهم حتى وقع ما حدث اليوم وتسبب في حزنهم بشأن المئذنة بسبب انهيارها اليوم بسبب الطقس السيئ والرياح الشديدة التي ضربت أنحاء المحافظة.

ولم يسفر انهيار المئذنة عن أي خسائر بشرية، إذ سقطت المئذنة على أرض زراعية مجاورة للمسجد، فيما انهار جزء منها على جزء من عقار مجاور للمسجد، حسبما أكد المتولي عبدالعال، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين.

وقال المتولي عبدالعال، إنه تقرر عرض المنزل على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لتحديد مدى صلاحية المبنى، وتشكيل لجنة بمعاينة المئذنة لعمل تقرير بسبب انهيارها.

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محمد عبد الحميدآخر تحديث: 17 فبراير، 2021
دقيقة واحدة

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