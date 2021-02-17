ثلوج ورياح.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال 48 ساعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس وتفاصيل الظواهر الجوية التي ستشهدها البلاد خلال 48 ساعة مقبلة وبالتحديد يومي الخميس والجمعة.

وفيما يلي نعرض أبرز توقعات هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس وهي كالآتي:

طقس الخميس والظواهر الجوية غدا

ستشهد البلاد أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة في بعض المناطق مثل (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية- الغربية- والمنوفية).

سقوط أمطار متوسطة على فترات متقطعة في بعض المناطق من (الإسكندرية- رشيد- بلطيم- دمياط- بورسعيد- العريش- ورفح).

وأشارت هيئة الأرصاد إلى وجود فرصة لتشكل الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

وتوقعت “لأرصاد” وجود حالة من النشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية.

طقس الجمعة والظواهر الجوية

سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يوم الجمعة القادم على مناطق من (الإسكندرية- رشيد- العريش- كفرالشيخ- البحيرة- والدقهلية).

حالة من نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية.