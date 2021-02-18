موعد تحسن الطقس واستقرار الأحوال الجوية

تحدث الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وعدم استقرار درجات الحرارة، لافتا إلى أن الأمطار ما زالت تتساقط بغزارة على الإسكندرية وما زال ارتفاع الأمواج مستمرًا.

وتوقع شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج “على مسؤوليتي”، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، استمرار سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة حتى ساعة مبكرة من صباح غدا الخميس، مضيفا “ستبدأ تدريجيا قلة سقوط الأمطار وستنعدم مع ليل الخميس على محافظات الوجه البحري وانحصارها على السواحل الشمالية.

وتوقع مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة بداية من الخميس، لاسيما أن المنخفض الجوي يتجه حاليا إلى الشرق مما يؤدي إلى تحسن تدريجي بداية من الغد في الطقس، لافتا إلى تكون شبورة مائية خفيفة الأسبوع المقبل غير مؤثرة على الحركة المرورية.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في سانت كاترين إلى درجيتن تحت الصفر الليلة، وفق لشاهين وذلك نظرا لارتفاعها عن سطح الأرض وتأثرها بالمنخفض الجوي.