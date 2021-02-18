أمطار في 14 محافظة غدًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس والظواهر الجوية حتى الأربعاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل الطقس والظواهر المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 19 فبراير حتى الأربعاء 24 فبراير 2021.

وجاءت على النحو التالي:

طقس الجمعة

– أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة بنسبة 30%.

– أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من: (دمياط- بورسعيد- العريش- كفرالشيخ- البحيرة- الدقهلية- الغربية- الشرقية- والمنوفية) على فترات متقطعة بنسبة 30%.

– أمطار متوسطة على مناطق من: (مطروح- إسكندرية- رشيد- وبلطيم)، على فترات متقطعة.

طقس السبت

– استقرار في الأحوال الجوية.

طقس الأحد

– أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية بنسبة 30%.

طقس الاثنين

– أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة 40%.

– نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

طقس الثلاثاء

– أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة بنسبة 50%.

– أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبًا.

– نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

طقس الأربعاء

– أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40%.

– نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.