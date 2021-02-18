أخبار مصر

أمطار في 14 محافظة غدًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس والظواهر الجوية حتى الأربعاء

متابعات 365آخر تحديث: 18 فبراير، 2021
دقيقة واحدة
الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس
الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل الطقس والظواهر المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 19 فبراير حتى الأربعاء 24 فبراير 2021.

وجاءت على النحو التالي:

طقس الجمعة

– أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة بنسبة 30%.

– أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من: (دمياط- بورسعيد- العريش- كفرالشيخ- البحيرة- الدقهلية- الغربية- الشرقية- والمنوفية) على فترات متقطعة بنسبة 30%.

– أمطار متوسطة على مناطق من: (مطروح- إسكندرية- رشيد- وبلطيم)، على فترات متقطعة.

طقس السبت

– استقرار في الأحوال الجوية.

طقس الأحد

– أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية بنسبة 30%.

طقس الاثنين

– أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة 40%.

– نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

طقس الثلاثاء

– أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة بنسبة 50%.

– أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبًا.

– نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

طقس الأربعاء

– أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40%.

– نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

الطقس والظواهر الجوية حتى الأربعاء

مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم
متابعات 365آخر تحديث: 18 فبراير، 2021
دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

صورة 200 جنيه شهريًا للإيجار القديم وزيادة سنوية.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

200 جنيه شهريًا للإيجار القديم وزيادة سنوية.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

منذ يوم واحد
صورة “التموين” طرح 8 فرص استثمارية جديدة في 5 محافظات تجاوز ال8 مليار جنيه

“التموين” طرح 8 فرص استثمارية جديدة في 5 محافظات تجاوز ال8 مليار جنيه

منذ 3 أيام
صورة الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الاثنين 15 فبراير 2021

الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الاثنين 15 فبراير 2021

منذ 3 أيام
صورة تبدأ خلال ساعات.. هل موجة البرد المقبلة لم تحدث منذ 6 أعوام؟ الأرصاد تجيب

تبدأ خلال ساعات.. هل موجة البرد المقبلة لم تحدث منذ 6 أعوام؟ الأرصاد تجيب

منذ 3 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى