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أمطار ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس والظواهر الجوية حتى الأربعاء

متابعات 365آخر تحديث: 20 فبراير، 2021
دقيقة واحدة
الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس
الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل الطقس والظواهر المتوقعة حتى الأربعاء 24 فبراير 2021.

وجاءت على النحو التالي:

طقس السبت

– استقرار في الأحوال الجوية.

طقس الأحد

– أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية بنسبة 30%.

طقس الاثنين

– أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة 40%.

– نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

طقس الثلاثاء

– أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة بنسبة 50%.

– أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبًا.

– نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

طقس الأربعاء

– أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40%.

– نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

الطقس والظواهر الجوية حتى الأربعاء

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متابعات 365آخر تحديث: 20 فبراير، 2021
دقيقة واحدة

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