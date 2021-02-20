أمطار ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس والظواهر الجوية حتى الأربعاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل الطقس والظواهر المتوقعة حتى الأربعاء 24 فبراير 2021.

وجاءت على النحو التالي:

طقس السبت

– استقرار في الأحوال الجوية.

طقس الأحد

– أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية بنسبة 30%.

طقس الاثنين

– أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة 40%.

– نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

طقس الثلاثاء

– أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة بنسبة 50%.

– أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبًا.

– نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

طقس الأربعاء

– أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40%.

– نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.