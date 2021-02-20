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أمطار ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس والظواهر الجوية حتى الأربعاء
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل الطقس والظواهر المتوقعة حتى الأربعاء 24 فبراير 2021.
وجاءت على النحو التالي:
طقس السبت
– استقرار في الأحوال الجوية.
طقس الأحد
– أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية بنسبة 30%.
طقس الاثنين
– أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة 40%.
– نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.
طقس الثلاثاء
– أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة بنسبة 50%.
– أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبًا.
– نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.
طقس الأربعاء
– أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40%.
– نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.