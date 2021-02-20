تحذير للعمارات التي تم بنائها قبل 2008 “لن تستطيع البيع في هذه الحالة”

من المقرر أن تبدأ مصلحة الشهر العقاري والتوثيق تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري بعد إضافة المادة 35 مكرر للقانون، من 6 مارس المقبل.

وتنص المادة لجديدة من قانون الشهر العقاري على شروطا جديدة لبيع المباني وتسجيلها منها “التصالح على مخلفات البناء”، مما يستدعي استيضاح موقف العقارات المبنية قبل عام 2008.

التصالح شرط البيع للعقارات المبنية قبل 2008

ووضعت المادة 35 مكرر بتعديلات قانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ولائحتها التنفيذية عدةإجراءات يجبب عليها القيام بها من أجل تسجيل عقار بعد الحصول على حكم في دعوى اثبات ملكية أو صحة ونفاذ.

ومن ضمن الإجراءات التي فرضتها المادة 35 من قانون الشهر العقاري الجديد، اشتراط الحصول على شهادة عدم مخالفة لقانون البناء حيث أنه من الضروري أن تقدم شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص أو من يفوضه تفيد عدم وجود أي مخالفات بالعقار أو الوحدة المتعامل عليها”.

حالات تستوجب التصالح لما قبل 2008

وبالنسبة للعقارات المبنية قبل عام 2008، فإن التعديل الصادر برقم 1 لسنة 2020، قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، فتح الباب للمخالفات السابقة على قانون البناء الموحد، لكن المخاطبين بالقانون هم فقط من لديهم مخالفة مسجلة أو دعوى قضائية بشأن المخالفة، أو وصلتهم مخاطبات من الأحياء والجهات المعنية بالمخالفة.

ويفرض القانون الجديد على مالكي العقارات المبينية قبل عام 2008 التقديم بأوراق التصالح قبل الشروع في بيع العقارات لاتمام عملية البيع القانوني للعقار، وإلا لن يتم ذلك.

تعرف على أبرز إجراءات التصالح للمباني قبل عام 2008

في البداية عليك التقدم بطلب التصالح في مراكز التكنولوجيا بالأحياء ومجالس المدن أو الجهاز التابع له الوحدة المخالفة، يحتوي على تفاصيل الملف الهندسي والمستندات المطلوبة؛ مثل محضر المخالفة، وما يثبت توصيل المرافق، وعقد بيع مسجل، وخريطة التصوير الجوي، ورخصة البناء في حال وجودها.

-لابد من سداد قيمة رسم الفحص، وهي تختلف من مكان لآخر، وتتراوح قيمتها من 250 جنيها، حتى 5000 جنيه.

– ثم يقدر المركز التكنولوجي قيمة المخالفة، ويدفع المستفيد ربع قيمة المخالفة كجدية تصالح بحد أقصى 40 ألف جنيه، لمخالفات البناء دون ترخيص في القري، ويدفع مبلغ قدره 150 ألف جنيه بالنسبة للمخالفات في المدن، و250 ألف جنيه في عواصم المحافظات.

– بعد دفع جدية التصالح في مخالفات البناء يتم دراسة الطلبات، وعمل المعاينات اللازمة؛ لإصدار قرار بالقبول أو التصالح أو الرفض.

– حال قبول طلب التصالح يتم تحديد حسب المنطقة وسعر المتر فيها، والتأكد من طلاء كامل الواجهات.

– ثم يتم دفع قيمة التصالح، والتي تبدأ من 50 جنيها للمتر وصولاً إلى 2000 جنيه؛ وفقا لما تحدده لجنة التصالح بكل محافظة.

– يحصل صاحب العقار المخالف بالطلب الذي تقدم به على شهادة من اللجنة بطلب التصالح؛ لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات، أو أحكام صادرة بشأنها صلاحيتها 3 شهور.

– تقديم ملف يحتوي على أوراق العقار ونماذج أخرى، ثم يصدر قرار قبول أو رفض التصالح، وفي حال التصالح سداد القيمة في المخالفات والحصول على قرار نهائي.

– يمكن قسيط قيمة التصالح على 3 سنوات ودفع مقدم 25٪ من القيمة الإجمالية بعد خصم ما تم دفعه من جدية التصالح.

– في حال سداد قيمة التصالح في المخالفات يحصل مقدم الطلب على قرار نهائي بتسوية المخالفات، ولا يصدر قرار التصالح إلا بعد طلاء الوجهات الخاصة بالمباني في المدن.