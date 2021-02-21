رسوم وعقوبات عدم تسجيل شقتك في الشهر العقاري

أجرى قانون الشهر العقاري الجديد، الذي يتم تطبيقه 4 مارس المقبل، تعديل على الكثير من البنود والشروط السابقة، ومنها عقوبات على الملاك الجدد حالة عدم تسجيل العقار محل البيع في الشهر العقاري.

ووفقا لقانون الشهر العقاري الجديد فبداء من شهر مارس لن يتم الاعتراف أمام الجهات الحكومية بعملية البيع والشراء إلا بعد تسجيل العقد في الشهر العقاري، حيث أنه لن يتم الاعتراف بالعقد الإبتدائي بين المالك والمشتري وكذلك العقد الذي حصل على صحة توقيع من المحكمة.

عقوبات عدم التسجيل عقد شقتك في الشهر العقاري بعد 4 مارس

– في حال عدم تسجيل المشتري العقار محل البيع فإن شركات الغاز والكهرباء والمياه والاتصالات وكافة المرافق وغيرها من الجهات وكل المصالح الحكومية لن تعترف بهذا التعاقد، ولن تنقل له المرافق إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر العقاري.

خطوات التسجيل والمستندات المطلوبة بعد 4 مارس 2021.

– عليك التوجه أولا إلى مكتب الشهر العقاري

– قم بتقديم أصل البيع الإبتدائي للعقار محل البيع.

– إحضار شهادة من مجلس المدينة للتأكيد بان العقار ليس به مخالفات بناء.

– تقديم صورة لبطاقة الرقم القومي لطرفي التعاقد البائع والمشتري.

– تقديم كشف مساحي للوحدة السكنية في حالة تغير أوصاف العقار.

– كتاب طلب التسجيل للشهر العقاري مرفقا بالتكليف الضريبة العقارية.

– مراجعة النهائية من الموظف المختص والتوقيع عليه للقبول إشهار العقد.

– تحرير عقد داخل مكتب التصديق على العقد وتوقيع على طرفي التعاقد.

رسوم التسجيل في القانون الجديد للشهر العقاري

– تبلغ رسوم التسجيل بالنسبة للوحدة السكنية التي تصل مساحتها إلى 100 متر 500 جنيه، شاملة رسم المساحة الذي يقدر 125 جنيها.

– وتصل رسوم التسجيل بالنسبة للوحدة السكنية التي تبلغ مساحتها 200 متر، 1000 جنيها وشامل رسم المساحة 175 جنيها.

– فيما تصل الرسوم بالنسبة للشقة التي تبلغ مساحتها 300 متر، 1500 جنيها وشامل 225 جنيها رسم المساحة.

– ويقدر مبلغ الرسوم بالنسبة للوحدة السكنية على مساحتها تزيد عن 300 متر، 200 جنيها شاملة رسم المساحة، 275 جنيها للوحدة السكنية.