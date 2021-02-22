موجة طقس سيئة جديدة تضرب البلاد.. الأرضاد تكشف السبب وحالة الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لموجة من عدم الاستقرار اليوم الاثنين والثلاثاء، تكون ذروتها غدا الثلاثاء.

وذكرت الأرصاد، في بيان لها الأحد، الأسباب وراء حالة عدم الاستقرار، والتي جاءت كالتالي:

تعمق المنخفض المتواجد في طبقات الجو العليا، مع حالة من نشاط منخفض البحر الأحمر، بالإضافة إلى زيادة الضغط الجوي نسبيًا على السعودية، الذي يعمل على دفع رطوبة البحر الأحمر.

– وجود “وند شير” على السواحل الشمالية.

المرتفع الجوي المتواجد على أوروبا يتسبب ف انحصار رطوبة البحر المتوسط على سواحلنا الشمالية.

ومن المقرر وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس الاثنين، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا، على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية، كما ستكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فيما ستهطل أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري.

وسيشهد طقس الثلاثاء سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري، وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فيما ستكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، كما ستكون هناك أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وعلى مناطق من شمال الصعيد.

وقالت هيئة الأرصاد إن الرياح تنشط على كافة الأنحاء، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر.