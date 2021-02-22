“هيحدث هيحدث” تعليق مستشار الرئيس عن ظهور كورونا المتحور في مصر

علق الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على تطوارات أزمة كورونا، لافتا إلى أن الدول التي بها شركات منتجة للقاحات فيروس كورونا، حصلت على نصيب الأسد من هذه اللقاحات.

وأشار تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صالة التحرير” المذاع عبر قناة “صدى البلد” أمس الأحد، إلى أن كميات لقاحات كورونا التي أنتجتها الشركات العالمية قليلة ومازالت لا تغطي احتياجات العالم الذي يتطلع لمزيد من الإنتاج لتوفير كميات مناسبة للأفراد.

وعن إمكانية ظهور إصابات بفيروس كورونا المتحور في مصر قال عوض تاج لدين “هيحدث هيحدث، حتى لو لم يظهر حتى الآن”.

وأضاف مستشار الرئيس الفيروسات بصفة عامة وليس فقط كورونا يحدث بها تحور وطفرات، كما أن فيروس الإنفلونزا الموسمية منه 256 نوع والتطعيم كل سنة يحمل السلالات والطفرات الجديدة”.