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4 أيام ممطرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية حتى الأربعاء

متابعات 365آخر تحديث: 25 فبراير، 2021
دقيقة واحدة
حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 26 فبراير إلى الأربعاء 3 مارس 2021.

وجاءت توقعات الهيئة على النحو التالي:

الجمعة
– فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبا.

– شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

السبت
– أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبا.

– شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.

الأحد
– أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبا.

– شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

الاثنين
– شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.

الثلاثاء
– شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.

الأربعاء
– أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبا.

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.​

الطقس والظواهر الجوية

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متابعات 365آخر تحديث: 25 فبراير، 2021
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