4 أيام ممطرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية حتى الأربعاء

أعلنت الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 26 فبراير إلى الأربعاء 3 مارس 2021.

وجاءت توقعات الهيئة على النحو التالي:

الجمعة

– فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبا.

– شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

السبت

– أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبا.

– شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.

الأحد

– أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبا.

– شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

الاثنين

– شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.

الثلاثاء

– شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.

الأربعاء

– أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبا.

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.​