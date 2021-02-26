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الضرائب تكشف عن الفئات المعفاة من ضريبة الـ 2.5% عند تسجيل عقود شراء الوحدات السكنية

متابعات 365آخر تحديث: 26 فبراير، 2021
أقل من دقيقة
تسجيل عقود شراء الوحدات السكنية
تسجيل عقود شراء الوحدات السكنية

كشف مستشار رئيس مصلحة الضرائب، رجب محروس، أن الوحدات السكنية المشتراه من الشركات لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية البالغة 2.5% عند تسجيل عقود شراء الوحدات السكنية بالشهر العقاري.

وأوضح محروس في تصريحات تليفزيونية له، أن الضريبة مفروضة فقط على عقود الشراء من الأشخاص، قائلًا:” المُلزم بسداد هذه الضريبة هو البائع، ولكن إن لم يتواجد البائع، فسيكون المشتري هو الملزم بالسداد”.

وأوضح “مستشار رئيس مصلحة الضرائب” أن المشتري الذي يقوم بسداد ضريبة التصرفات العقارية عند تسجيل العقد يمكنه اللجوء إلى القضاء لاسترداد القيمة التي دفعها من البائع، لأن البائع هو الملزم بذلك.

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متابعات 365آخر تحديث: 26 فبراير، 2021
أقل من دقيقة

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