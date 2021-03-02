مع بداية كل شهر جديد يتسائل العاملين بالدولة عن موعد صرف رواتبهم، وبخصوص شهر مارس الجاري فإن وزارة المالية تبدأ في صرف مرتبات شهر مارس على مدار 3 أيام تبدأ من الثلاثاء 23 مارس وحتى الخميس 25 مارس.

وسيتم تقسيم توزيع الرواتب على الوزارات والجهات المختلفة على الأيام الثلاثة، بحسب ما قالته الوزارة عبر بيان سابق، حيث تقسم وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 على 3 أيام منعا للتكدس على ماكينات الصراف الآلي ATM في يوم واحد للوقاية من الإصابة فيروس كورونا المستجد.

جدول صرف مرتبات شهر مارس

يوم الثلاثاء الموافق 23 مارس سيتم صرف المرتبات للعاملين في 26 وزارة أبرزها ما يلي:

“الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين، النقل، الاتصالات، البترول، القوى العاملة، السياحة، الإنتاج الحربي، الهجرة، قطاع الأعمال العام، شؤون مجلس النواب، الداخلية، الأوقاف، الثقافة، الآثار، الإسكان، التجارة والصناعة، الطيران المدني، البيئة”.

وسيتم صرف الرواتب للجهات التابعة لهذه الوزارات وهي: “مصالح، وهيئات عامة خدمية، اقتصادية، ومديريات الشؤون الصحية، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق”، بالإضافة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والجهاز المركزي للمحاسبات، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، ومجلس النواب”.

ويوم الأربعاء الموافق 24 مارس الجاري سيتم صرف مرتبات العاملين في الوزارات والهيئات الآتية: “التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والتخطيط، والاستثمار، والكهرباء، والتعاون الدولي، والجهات التابعة لها، ودواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة، والجامعات بمختلف المحافظات والعاملين بالقضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة”.

وسيتم صرف مرتبات مارس يوم الخميس 25 مارس للعاملين في 9 وزارات وهيئات وباقي الجهات الأخرى، وتتضمن وزارات: “التربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والمالية، والجهات التابعة لهذه الوزارات، وكذلك مديريات التربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة، والشباب والرياضة بالمحافظات، بالإضافة إلى العاملين بمشيخة الأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية.