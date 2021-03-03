بمبادرة رئاسية .. رفع كفاءة الانترنت لمليون منزل وتطوير 878 مكتب بريد

في إطار العمل على تحسين الخدمات التي تقدم للمواطن، خاصة خدمات الإنترنت، قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات المصري، إنه في إطار دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المشاركة فى تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع القومى لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة سيتم رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية فى 51 مركز إداري.

ومن المخطط له وفق ما صرح به الوزير، أن يتم ربط القرى المستهدفة بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت ليستفيد منها اكثر من مليون منزل.

جاء ذلك خلال مشاركة عمرو طلعت فى اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوى، وبحضور النائب يوسف الصاوى، وأحمد زيدان وكيلا اللجنة، والنائب محمد عبادة أمين سر اللجنة.

ووفق المعلن عنه سيتم تطوير كافة مكاتب البريد بهذه المراكز البالغ عددها 878 مكتب مع تزويدها بماكينات صراف آلى لتحسين جودة الخدمات البريدية، والعمل على تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول الاتصالات بعدد آلف برج لتحسين جودة خدمات الاتصالات.

وأكد طلعت، على تبنى أحدث التكنولوجيا العالمية لخلق مجتمع رقمى متكامل يتم من خلاله بناء الانسان المصرى وتطوير قطاعات الدولة المختلفة بالدولة بما يحسن جودة حياة المصريين وتحقيق النمو الاقتصادى المنشود.