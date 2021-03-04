تفاصيل جديدة في منظومة تراخيص البناء على مستوى الجمهورية

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، بشأن إجراء اجتماع لمناقشة دور الجامعات في تنفيذ منظومة التراخيص الجديدة لأعمال البناء.

ووضع التقرير الذي تم استعراضه من قبل الوزير الاشتراطات التخطيطية والبنائية، والاشتراك في المراجعة الفنية للتراخيص الخاصة بالمدن المصرية، في ظل حضور الدكتور عصام شعث رئيس الإدارة المركزية بوزارة التنمية المحلية.

ويهدف الاجتماع إلى استعراض آلية العمل المقترحة بشأن تراخيص البناء، ودور الجامعات المصرية في إصدار التراخيص ومناقشته، بالإضافة إلى عرض آليات العمل بإصدار تراخيص البناء بالمدن على ممثلي الجهات المعنية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والمنوفية والشرقية وبورسعيد وبني سويف وأسيوط، وممثلي الجامعات المصرية.

ولفت التقرير إلى قيام نائب الوزير بعرض رؤية وزارة التعليم العالي للخطوات التنفيذية للجامعات لتنفيذ منظومة التراخيص الجديدة لأعمال البناء الخاصة بالمدن، والرؤية النهائية المنظمة لإصدار التراخيص.

وأشار التقرير إلى دور الجامعات المتمثل في ثلاث خطوا أولها إعداد الدليل الإرشادي للأحياء السكنية بالمدن المصرية، وتتضمن الرجوع للاشتراطات التي وضعتها وزارة الإسكان وجهاز التنسيق الحضاري، وتتمثل الخطوة الثانية في إعداد بیان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، وإمداد الوحدات ذات الطابع الخاص بكافة الآليات اللازمة لفحص المستندات مثل الخرائط المساحية وشبكات المرافق، وتستغرق هذه المرحلة 7 أيام تنتهي بإصدار المراكز ذات الطابع الخاص بالجامعات المصرية بيان الصلاحية والاشتراطات البنائية والضوابط الحاكمة للطابع العمراني للمكان موضع البناء.

والخطوة الثالثة هي الفحص والمراجعة الفنية لرسومات التراخيص، وتقوم الوحدات ذات الطابع الخاص بإصدار اعتماد فني يستغرق 21 يومًا، وفي حالة عدم المطابقة يتم إرجاع الورق خلال سبعة أيام للتعديل والاستكمال.

وقام الدكتور عصام شعث بعرض لآليات العمل بإصدار التراخيص المتمثلة في مجموعة من الخطوات وآليات وتحديد الجهات المنوطة المسئولة عن إصدار التراخيص.

وتناول الاجتماع العديد من المناقشات منها: آليات تراخيص البناء، وتراخيص تعديلات البناء، وتسلسل الخطوات المطلوبة من المواطن والاستشاري، والإشارة إلى أن هذه الآليات تعتبر فترة إنتقالية يليها تطوير آخر لمنظومة إصدار التراخيص لتصبح مميكنة بما يضمن تيسير الخطوات على طالب الترخيص، بالإضافة إلى العمل على التنسيق بين الجهات المختلفة المنوطة بتسهيل عملية إصدار التراخيص وذلك لتقليل الوقت.

ويأتي دور المحافظات وفق التقرير بوضع آلية لضبط منظومة التنسيق بين الجهات المعنية بمراجعة ومتابعة وإصدار التراخيص، واعتبار خط التنظيم من ضمن آليات صلاحية الموقع، والتأكيد على تعامل الجامعات بشكل أساسى مع المركز التكنولوجي وليس المواطنين.

ودور الجامعة في المرحلة الأولى يكون لإصدار الدليل هو دليل إرشادي لضمان ضبط الطابع الحضري للمكان، والحرص على تقليل الخطوات، وعدد الأيام المطلوبة لكل خطوة.

وأوصى الاجتماع الذي تم عقده بضرورة إعداد نماذج لمراجعة المستندات المقدمة للجامعة، وينتهي دور الجامعة بعد إصدار التراخيص، بالإضافة إلى نهايته بتوضيح دور شركات التأمين على العقارات، والتي سوف تعتمد بشكل أساسي علي تقرير الجامعة المعد بصلاحية المبني.