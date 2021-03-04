معلومات عن عقار أڤيبيراڤير بعد طرحه بالصيدليات لعلاج فيروس كورونا

تم طرح أول دواء مضاد للفيروسات يستخدم في علاج فيروس كورونا في الصيدليات، وفق تصريحات الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتم طرح الدواء بالصيدليات للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد من الحالات المعزولة منزليا بحسب حاتم في تصريحات صحفية له اليوم.

ويحتوي دواء “أڤيبيراڤير”، على المادة الفعالة “فافيبيرافير”، وفق أشرف حاتم، لافتاً إلى أن طرح الدواء بالصيدليات جاء من أجل سرعة وصوله للحالات التي تريد الحصول عليه بدلاً من الذهاب للمستشفيات، والانتظار حتى يمكنهم الحصول عليه، مثمناً موافقة الجهات المسئولة بالدولة على هذا التوجه.

وفي السطور التالية نعرض أبرز المعلومات عن الدواء المطروح في الصيدليات:

معلومات عن دواء أڤيبيراڤير لعلاج كورونا

يعتبر أڤيبيراڤير مثيلا للدوائين الروسي والياباني لعلاج كورونا.

الدواء متوفر في شكل “أقراص”، وليس حقن مثل علاج “رمديسيفير”.

أثبت الدواء نتائج إيجابية في علاج الحالات المُصابة بكورونا من الحالات “البسيطة” و”المتوسطة” في الخارج، ونفس الحال في مصر أيضاً لدى صرفه للحالات المُصابة بالفيروس.

ظهر أڤيبيراڤير في عام 2014 كعلاج للإنفلونزا باليابان، وأرسل لأكثر من 40 دولة لاختباره سريرياً ضد كورونا.

تم اعتماد هذا الدواء في أكثر من دولة في بروتوكولات علاجها، منها مصر والهند والصين، وروسيا، إضافة لليابان.

يُصنع هذا الدواء في مصر، وأخذ موافقة هيئة الدواء المصرية لطرحه في الصيدليات.

تم تصدير كميات منه لبلدان في عدة قارات بعدما تم تصنيعه في مصر خلال الموجة الأولى لظهور كورونا.

يساعد هذا الدواء على إيقاف وتثبيط تكاثر الفيروس داخل الخلايا المُصابة بتلك الفيروسات.

دأثبت كفاءة في مواجهة نزلات البرد الحادة، وعدد الأمراض الفيروسية التنفسية، بالإضافة إلى علاج فيروس كورونا المستجد.​