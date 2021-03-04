من هي الفئات المستثناة من التطعيم بلقاح كورونا.. مستشار الرئيس للصحة يوضح

تسعى الدولة للحصول على أكبر كمية من التطعيمات من أجل تطعيم وحماية أكبر قدر من المواطنين، من خلال اتجاهات مختلفة منها اتحاد جافي والشركات المنتجة، حسبما قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

وأشار مستشار الرئيس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، مساء الخميس، إلى أن الدولة بدأت بتطعيم الأهم ووضعت ترتيب بداية من الكوادر الطبية ثم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وبعدها ستتوجه إلى تطعيم المواطنين، من خلال الموقع الإلكتروني.

وأضاف عوض تاج الدين، أن التطعيم باللقاح يستثنى فيه من هم أقل من 18 عاما والسيدات الحوامل أيضا، مشددا على سعى الدولة إلى تطعيم أكبر عدد من المواطنين.