أخبار مصر

من هي الفئات المستثناة من التطعيم بلقاح كورونا.. مستشار الرئيس للصحة يوضح

محمد عبد الحميدآخر تحديث: 4 مارس، 2021
أقل من دقيقة
لقاح كورونا
لقاح كورونا

تسعى الدولة للحصول على أكبر كمية من التطعيمات من أجل تطعيم وحماية أكبر قدر من المواطنين، من خلال اتجاهات مختلفة منها اتحاد جافي والشركات المنتجة، حسبما قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

وأشار مستشار الرئيس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، مساء الخميس، إلى أن الدولة بدأت بتطعيم الأهم ووضعت ترتيب بداية من الكوادر الطبية ثم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وبعدها ستتوجه إلى تطعيم المواطنين، من خلال الموقع الإلكتروني.

وأضاف عوض تاج الدين، أن التطعيم باللقاح يستثنى فيه من هم أقل من 18 عاما والسيدات الحوامل أيضا، مشددا على سعى الدولة إلى تطعيم أكبر عدد من المواطنين.

مصر 365 على أخبار جوجل
محمد عبد الحميدآخر تحديث: 4 مارس، 2021
أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

صورة السيسي يوجه بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لمدة عامين

السيسي يوجه بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لمدة عامين

منذ يومين
صورة “النواب” يوافق على إلغاء ربط توصيل المرافق بسداد التصرفات العقارية

“النواب” يوافق على إلغاء ربط توصيل المرافق بسداد التصرفات العقارية

منذ يومين
صورة الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الاثنين 1 مارس 2021

الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الاثنين 1 مارس 2021

منذ 3 أيام
صورة غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه.. البرلمان يوافق على عقوبات نقل الدم والبلازما

غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه.. البرلمان يوافق على عقوبات نقل الدم والبلازما

منذ 4 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى