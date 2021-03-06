هل يُلغى الراوتر القديم؟.. كل ما تريد معرفته عن “راوتر we الجديد”

في إطار التطوير، طرحت الشركة المصرية للاتصالات “WE”، الثلاثاء الماضي، أجهزة راوتر جديدة، في عددٍ من فروعها للعملاء الجدد والحاليين والتي من شأنها أن تدعم سرعات عالية جداً سواء سلكية أو لا سلكية.

ويسمى الراوتر الجديد “WE” “Super vectoring AC1200” وتم تصنيعه من شركة هواوي، ويدعم سرعات عالية من خلال تكنولوجيا متقدمة في المجال اللاسلكي والحماية، كما يتيح للعملاء الوصول إلى سرعات تصل إلى 200 ميجابايت، مقارنة بـ100 ميجابايت في الراوتر السابق “VDSL”.

وفي السطور التالية نعرض أبرز تفاصيل التعامل على الراوتر الجديد، ومصير الراوتر القديم لدى المستهلكين

ماذا يفعل العملاء القدامى بالراوتر القديم؟

وفق مصادر بالشركة المصرية للاتصالات، فإنه يمكن للعملءا العمل بالراوتر القديم كما هو الحال، حيث أن الشركة لا تفرض الراوتر الجديد على العملاء القدامى.

ويمكن للعملاء القدامى شراء الراوتر الجديد نقدًا، أو بنظام الدفعات الشهرية مقابل 11.4 جنيه شهريا، ولكن لا يمكنه استبدال الراوتر القديم بجديد.

وفي حال حصول العميل على راوتر قديم بنظام الدفعات الشهرية عليه أن يسدد باقي ثمنه قبل الحصول على الراوتر الجديد بنظام الدفعات الشهرية، وإذا أراد شراءه نقدا فيمكنه ذلك حتى لو كان حاصلا على راوتر قديم بنظام الدفعات الشهرية.

ما هي مواصفات راوتر “WE” الجديد؟

• يدعم الجهاز سرعات إنترنت تصل إلى “200Mbps”، ويدعم ترددين “GHZ 2.4 و5GHZ”، وبالتالي يدعم سرعات أعلى لا سلكيا.

• يضفي مزيد من الاستقرار اللاسلكي.

• عدد المستخدمين المتاح لهم استخدام شبكة الـ”WIFI” حوالي 64 جهازًا في نفس الوقت.

• تغطية لا سلكية عالية المدى.

يبلغ سعر الراوتر الجديد 614 جنيهًا، إضافة إلى ضريبة على القيمة المضافة، ليصل السعر الإجمالي إلى 700 جنيه.

يُسدد العميل 11.4 جنيه شهريًا، منها 10 جنيهات مقابل الإيجار، و1.4 جنيه ضريبة على القيمة المضافة.

هل يحصل عملاء “WE” القدامى على الراوتر الجديد؟

الراوتر سيكون متاحًا للعملاء الجدد والحاليين الذين لم يحصلوا على راوتر من الشركة.

ما شروط الحصول على الراوتر الجديد؟

حددت الشركة عدة شروط للحصول على الراوتر الجديد منها

– لن يستطيع عملاء “WE” الجدد الحصول على الراوتر الآخر “Mid-End VDSL”، حيث إن راوتر “Super vectoring AC 1200″، بديل؛ عنه لدعم السرعات العالية من خلال تكنولوجيا متقدمة في المجال اللا سلكي والحماية.

– يحق للعميل الحصول على راوتر واحد فقط بمدفوعات شهرية وعدد جهازين نقدًا.

– من المقرر أنن يتم استلام راوتر “WE” الجديد وتفعيله بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 2 مارس.

– على العميل الحاصل على راوتر “Mid-End” بنظام المدفوعات الشهرية شراء الراوتر “Rent to sold” حسب مدة المدفوعات الشهرية حتى يمكن له الحصول على راوتر “WE” الجديد “Super vectoring AC 1200” بنظام المدفوعات الشهرية