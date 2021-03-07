طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين 2021

بطاقة التموين، شيئ هام لكافة المواطنين، ويسعى الكثيرين من الفئات الأكثر احتياجا، أي الذين ينطبق عليهم قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأنهم مُدرجين من ضمن هذا القرار سواء كانوا من الأرامل أو المطلقات أو عمال التراحيل أو عمال اليومية، إضافة المواليد لطاقة التموين.

وأتاحت الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات، طريقة لإضافة مواليد على بطاقة التموين، لعام 2021 من خلال بوابة مصر الرقمية.

وفي السطور التالية نعرض أبرز تفاصيل وخطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين لعام 2021، من خلال بوابة مصر الرقمية:

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين لعام 2021 من خلال بوابة مصر الرقمية

في البداية عليك الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية من هنا

قم بتسجيل البيانات الشخصية على بوابة مصر الرقمية لإنشاء حساب خاص به.

اكتب رقم بطاقة الرقم القومي واسم الوالدة ورقم المصنع الخاص بالبطاقة الشخصية، وبعد إتمام تلك الخطوة يصبح للمواطن حساب على بوابة مصر الرقمية.

انقر على خيار خدمات التموين، ثم يختار بعدها الأيقونة الفرعية المسماة بـضم أفراد أسرتي.

يتم عرض أفراد الأسرة المقيدين على البطاقة التموينية، وبعدها انقر على أيقونة المزيد من أفراد أسرتك من الدرجة الأولى لإضافتهم.

اضغط على مربع اختيار أفراد أسرتي، وإضافة المواليد من الأبناء المراد إضافتهم لكي تبدأ خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين لعام 2021.

ارفق شهادات ميلاد المواليد على البوابة، ثم يضغط على أيقونة حفظ.

سيتم مراجعة الطلب من قبل الوزارات المعنية.

ويمكن للمواطن صاحب البطاقة المتابعة من خلال نفس الطلب، للتعرف على نتيجته سواء بالقبول أو الرفض.

إضافة المواليد على بطاقة التموين لهذه الفئات فقط

وسمحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإضافة المواليد على بطاقة التموين للفئات منها «الباعة الجائلين والأرامل والمطلقات وعمال التراحيل واليومية والعمالة الموسمية»، وما دون ذلك ليس لهم حق الإضافة.