خطوات متابعة طلب إضافة المواليد للبطاقة التموينية

يهتم العديد من المواطنين بالبطاقة التموينية، للاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة من حصص شهرية لسلع تموينية، يتم توزيعها حسب عدد الأفراد الموجودة في البطاقة التموينية، بجانب الخبز المدعم.

ومع بدء وزارة التموين في استقبال طلبات إضافة المواليد للبطاقات من خلال مكاتب التموين والمواقع الإلكترونية، حيث توفر الوزارة إمكانية إجراء بعض الخدمات التموينية ومتابعة حالتها إلكترونيا، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، نستعرض في السطور التالية خطوات متابعة طلبات إضافة المواليد إلكترونيا من خلال موقع دعم مصر، والتي جاءت كالتالي:

طرق متابعة طلبات التموين الإلكترونية

-الدخول على موقع دعم مصر من خلال الدخول على الخدمة الخاصة بكل طلب وكتابة رقم البطاقة التموينية واختيار المحافظة، لتظهر حالة الطل المقدم.

أو متابعة الطلب من خلال متابعة الرسائل النصية التي يتم إرسالها على الهاتف المسجل على البطاقة التموينية.

كما يمكن الاتصال بالخط الساخن الخاص بوزارة التموين والتجارة الداخلية وهو 19959 للاستعلام عن حالة الطلب الذي تم تقديمه عبر موقع دعم مصر.

الطلبات التي يمكن تقديمها من خلال موقع دعم مصر

يقدم موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من الخدمات للمواطنين تيسيرا عليهم أبرزها ما يلي:

– تسجيل رقم هاتف صاحب البطاقة التموينية النشطة.

– تسجيل رقم هاتف بطاقة إصدار جديد.

– تقديم طلب إصدار بدل فاقد أو تالف للبطاقة التموينية.

– نقل البطاقة التموينية من محافظة لأخرى.

– فصل اجتماعي بغرض إصدار بطاقة تموينية جديدة.

– الاستعلام عن طلب بدل الفاقد أو التالف.

– تفعيل البطاقة التموينية واستلام الرقم السري.

طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين 2021.