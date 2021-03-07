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قرار هام من جهاز تنظيم الاتصالات بشأن مشتركي الإنترنت الأرضي

متابعات 365آخر تحديث: 7 مارس، 2021
أقل من دقيقة
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الزام شركات خدمات الإنترنت الأرضي بإعلام المستخدمين بحجم استهلاك الباقة المتعاقد عليها، عن طريق رسائل نصية مجانية تصل دوريًا على رقم الهاتف المحمول، الخاص بالمستخدم والمسجل لدى المشغل.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في بيان له اليوم الأحد إن الشركات عليها إرسال ما لا يقل عن 3 مرات شهريًا عند يصل استهلاك 50% و75% و100% من الباقة.

ويناشد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مستخدمي خدمات الاتصالات، ضرورة التأكد من تحديث بياناتهم الخاصة برقم المحمول المسجل، لدى مشغل خدمات الإنترنت الأرضي الثابت، لضمان وصول الرسائل الخاصة بمتابعة الاستهلاك بشكل مستمر.

وأعلن الجهاز إن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة القرارات التي يتخذها في إطار الحفاظ على حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات واطلاعهم على كافة تفاصيل الخدمات المقدمة لهم.

القومي لتنظيم الاتصالات 1

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متابعات 365آخر تحديث: 7 مارس، 2021
أقل من دقيقة

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