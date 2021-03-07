تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

أعلن خبراء الأرصاد الجوية إن مصر تشهد حالة من الاستقرار في حالة الطقس، وتنعدم فرص سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة، كما يوجد زيادة في فترات سطوع الشمس، وارتفاع في درجات الحرارة على جميع الأنحاء.

وأضاف خبراء الأرصاد الجوية أنه يوجد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ويسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد، بينما يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، باردا على جنوب سيناء.

ونصح خبراء الأرصاد الجوية المواطنين بعدم الانخداع في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، فالشتاء ما زال مستمراً، محذرين من تخفيف الملابس خلال الفترة المقبلة.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 24 – 12 حتى الاثنين المقبل، والسواحل الشمالية 21 – 14، والمناطق الجنوبية من 26 حتى 31 درجة نهارا.

ثم يحدث ارتفاع في درجات الحرارة خلال النصف الثاني من الأسبوع، وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 28 – 16، السواحل الشمالية 26- 17، جنوب الصعيد 33- 15.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية، والتي تكون على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال سيناء.​