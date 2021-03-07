وثيقة تأمين وأسعار.. تعرف على تفاصيل منظومة البناء الجديدة “اشتراطات – تراخيص”

بعد أشهر من وقف البناء، تسعى مجموعة وزارات حكومية منها الإسكان والتنمية المحلية والتعليم العالي ونقابة المهندسين والمحافظات المختلفة للعمل على وضع منظومة البناء الجديدة لبدء العمل بها.

وحول هذا الأمر، قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان ونقيب مهندسي الجيزة، إن المنظومة الجديدة للبناء تتكون من شقين الأول اشتراطات البناء وضوابطه، بالإضافة إلى صيغة تراخيص البناء الجديدة.

رؤية التعليم العالي

تتضمن رؤية وزارة التعليم العالي للخطوات التنفيذية للجامعات لتنفيذ منظومة التراخيص الجديدة لأعمال البناء، وكذلك عرض الرؤية النهائية المنظمة لإصدار التراخيص.

دور الجامعات

يتمثل دور الجامعات في المنظومة الجديدة للتراخيص لأعمال البناء فيما يلي:

أولا إعداد الدليل الإرشادي للأحياء السكنية بالمدن المصرية، والتي تشمل الرجوع للاشتراطات التي وضعتها وزارة الإسكان وجهاز التنسيق الحضاري، وقد تم تحديد مدة شهر لإصدار هذا الدليل.

والخطوة الثانية في دور الجماعات تأتي في إعداد بیان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، وإمداد الوحدات ذات الطابع الخاص بكافة الآليات اللازمة لفحص المستندات، وتستغرق هذه المرحلة أسبوع تنتهي بإصدار المراكز ذات الطابع الخاص بالجامعات المصرية، بيان الصلاحية بعد مراجعة الضوابط والاشتراطات البنائية والضوابط الحاكمة للطابع العمراني للمكان موضع البناء.

الخطوة الثالثة: تتمثل في الفحص والمراجعة الفنية لرسومات التراخيص، وإصدار اعتماد فني يستغرق 21 يومًا، وفي حالة عدم المطابقة يتم إرجاع الأوراق خلال 7 أيام للتعديل والاستكمال.

آليات إصدار التراخيص

كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية أن آلية إصدار التراخيص الجديدة تتمثل في مجموعة من الخطوات تشمل تحديد الجهات المنوطة المسئولة عن إصدار التراخيص.

وتتضمن هذه الآلية الخطوات المطلوبة من المواطن والاستشاري الهندسي أو المقاول وفق ما صرح به المصدر، مشددا على أن هذه الآليات سيتم تطبيقها لفترة انتقالية يعقبها وضع تطوير جديد لمنظومة إصدار التراخيص لتصبح مميكنة، بما يضمن تيسير الخطوات على طالب الترخيص.

مواجهة الفساد

أوضح النائب إيهاب منصور أن المنظومة الجديدة تضمن القضاء على الفساد والرشوة، مشيرا إلى أن المنظومة الجديدة للبناء بشقيها (الاشتراطات – التراخيص) تتضمن مواعيد محددة للحصول على الخدمات المتعلقة بالمباني بمختلف أنواعها، ولذلك هي ملزمة لجهة إصدار التراخيص.

وتتضمن المنظومة الجديدة أسعار كل خدمة من خدمات التراخيص، وهو الأمر الذي يقضي على منظومة فساد المحليات، فالمواطن سيكون لديه علم بأسعار كل خدمة ما يمنع الرشاوى في المعاملات.

آلية التعامل مع جهات إصدار الترخيص

لن يتعامل المواطن في المنظومة الجديدة بشكل مباشر مع جهة إصدار الترخيص وهي الوحدة المحلية إلا عند تقديم طلب استخراج الرخصة فقط وباقي المعاملات ستكون من خلال مقاول أو مكتب هندسي معتمد.

تسلسل زمني

كل خطوة في إصدار رخصة راخيص البناء سيكون لها جدول زمني ملزم لجهة الإصدار، وهو ما يعني أنه لن تكون هناك مماطلة من الجهة الإدارية من أجل الضغط على المواطنين لدفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للإسراع في إنهاء الإجراءات.

دور المحافظات

أوضح تقرير لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن دور المحافظات هو وضع آلية لضبط منظومة التنسيق بين الجهات المعنية بمراجعة ومتابعة وإصدار التراخيص، واعتبار خط التنظيم ضمن آليات صلاحية الموقع، بالإضافة إلى التأكيد على تعامل الجامعات بشكل أساسي مع المركز التكنولوجي وليس المواطنين.

ويعد دور الجامعة في المرحلة الأولى لإصدار الدليل هو دليل إرشادي لضمان ضبط الطابع الحضري للمكان، والحرص على تقليل الخطوات، وعدد الأيام المطلوبة لكل خطوة، وضمان ضبط الرسوم المالية المطلوبة مقابل الخدمة المقدمة لفحص المستندات، وإصدار التراخيص بكافة أنواعها.

وأوصى الاجتماع الذي أقيم بين كافة الجهات المذكورة بضرورة إعداد نماذج لمراجعة المستندات المقدمة للجامعة، وينتهي دور الجامعة بعد إصدار التراخيص.

شركات التأمين على العقارات

تطرق تقرير صدر عن وزارة التعليم العالي إلى ضرورة توضيح دور شركات التأمين على العقارات، والتي ستعتمد بشكل أساسي على تقرير الجامعة المعد بصلاحية المبنى.