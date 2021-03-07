الحكومة المصرية تقدم إغراءات المواطنين للانتقال إلى محافظة كبرى بامتيازات ودخل مناسب

أعلنت الحكومة المصرية وبالتحديد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، منذ يومين، عن خطة لتنفيذ مشروع الجذب السكاني للمواطنين إلى محافظة الوادي الجديد.

ومن أجل تلبية النداء من قبل المواطنين قدمت الحكومة لهم إغراءات هامة ومزايا ومشروعات تضمن تحقيق دخل مناسب للمواطنين.

وعقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة، من أجل مناقشة خطوات تنفيذ مشروع الجذب السكاني لمحافظة الوادي الجديد وأهم آليات وخطوات تنفيذ المشروع.

ويهدف مشرع الجذب السكاني الذي تعمل الحكومة على تنفيذه في مرحلته الأولى إلى جذب ألف أسرة يتم منحهم عدد من الامتيازات والمشروعات التي تحقق لهم دخل مناسب وتضمن بناء مجتمع قوي ومستدام.

وتم مناقشة عدد من المشروعات الاستثمارية التي سيتم العمل عليها وفق خطة العام المالي الجديد 2021/2022 في اجتماع وزيرة التخطيط ومحافظ الوادي الجديد.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على الأهمية الكبيرة لمحافظة الوادي الجديد وما تمتلكه من مقومات وثروات ثمثل فرص استثمارية كبيرة وواعدة؛ مشددة على ضرورة استغلالها وتوفير التمويل اللازم لها.

وأشارت هالة السعيد، إلى أنه تم مناقشة عدد من المشروعات الاستثمارية الآخرى في مجالات الزراعة والتعدين واستصلاح الأراضي والتي ستسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف التي تسعى لتنفيذها الوزارة وفق رؤية مصر 2030.