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فيديو.. اللحظات الأولى لانفجار خط غاز في البحيرة

متابعات 365آخر تحديث: 9 مارس، 2021
أقل من دقيقة
حريق خط غاز بالبحيرة
حريق خط غاز بالبحيرة

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو التقطه أحد أهالي قرية المعدية بمحافظة البحيرة، للحظة انفجار خط للغاز في البحيرة، بجوار الطريق الساحلي الدولي.

وقامت قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق الناجم عن الانفجار، بخط غاز خاص بإحدى شركات البترول، مارًا جوار قرية المعدية بنطاق مركز إدكو بمحافظة البحيرة، دون حدوث إصابات بشرية.

وصرح مصدر مسئول أن الإنفجار الذي حدث بخط الغاز خارج المنطقة السكنية ولم تحدث أية إصابات بشرية، وأغلقت المحابس الخاصة بخط الغاز، وتجرى حاليًا عمليات الصيانة.

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متابعات 365آخر تحديث: 9 مارس، 2021
أقل من دقيقة

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