أخبار مصر

الجريدة الرسمية تنشر 8 قرارات جمهورية جديدة في عددها اليوم

متابعات 365آخر تحديث: 11 مارس، 2021
أقل من دقيقة
عبدالفتاح السيسي
عبدالفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية، عدداً من القرارات الجمهورية، في عددها الصادر اليوم الخميس، الموافق 11 مارس 2021، حيث أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 485 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاق قرض «تحديث الخط الأول لمترو الأنفاق» الموقع بين مصر والبنك الأوروبي؛ لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 205 ملايين يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 1 أغسطس 2018.

كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، 6 قرارات أخرى حملت أرقام «64، 65، 66، 68، و69» لعام 2021، بتخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة، لإقامة مشروعات قومية وسكنية ومنشآت شرطية، وخدمات الصرف الصحي في 6 محافظات.

ونص قرار الرئيس السيسي رقم 67 لسنة 2021، بإزالة صفة النفع العام عن قطع من الأراضي ناحية محافظة القليوبية، وتخصص لصالح القوات المسلحة.

مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم
متابعات 365آخر تحديث: 11 مارس، 2021
أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

صورة الحكومة المصرية تقدم إغراءات المواطنين للانتقال إلى محافظة كبرى بامتيازات ودخل مناسب

الحكومة المصرية تقدم إغراءات المواطنين للانتقال إلى محافظة كبرى بامتيازات ودخل مناسب

منذ 4 أيام
صورة وثيقة تأمين وأسعار.. تعرف على تفاصيل منظومة البناء الجديدة “اشتراطات – تراخيص”

وثيقة تأمين وأسعار.. تعرف على تفاصيل منظومة البناء الجديدة “اشتراطات – تراخيص”

منذ 4 أيام
صورة تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

منذ 4 أيام
صورة قرار هام من جهاز تنظيم الاتصالات بشأن مشتركي الإنترنت الأرضي

قرار هام من جهاز تنظيم الاتصالات بشأن مشتركي الإنترنت الأرضي

منذ 4 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى