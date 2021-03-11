الجريدة الرسمية تنشر 8 قرارات جمهورية جديدة في عددها اليوم

نشرت الجريدة الرسمية، عدداً من القرارات الجمهورية، في عددها الصادر اليوم الخميس، الموافق 11 مارس 2021، حيث أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 485 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاق قرض «تحديث الخط الأول لمترو الأنفاق» الموقع بين مصر والبنك الأوروبي؛ لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 205 ملايين يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 1 أغسطس 2018.

كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، 6 قرارات أخرى حملت أرقام «64، 65، 66، 68، و69» لعام 2021، بتخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة، لإقامة مشروعات قومية وسكنية ومنشآت شرطية، وخدمات الصرف الصحي في 6 محافظات.

ونص قرار الرئيس السيسي رقم 67 لسنة 2021، بإزالة صفة النفع العام عن قطع من الأراضي ناحية محافظة القليوبية، وتخصص لصالح القوات المسلحة.