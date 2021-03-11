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أبرز القطاعات المستثناة من قرار مد وقف البناء 6 أشهر 

محمد عبد الحميدآخر تحديث: 11 مارس، 2021
أقل من دقيقة
البناء
تراخيص البناء

خلال الساعات القليلة الماضية كثر الحديث عن تراخيص البناء ومد وقفها مرة أخرى لمدة 6 أشهر، وبعدها أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، كتابًا دوريًا برقم 63 لسنة 2021 بشأن منح تراخيص البناء الجديدة للوحدات السكنية.

وتناول الكتاب الدوري الجديد الذي أصدر إلى المحافظات، قرار وقف تراخيص أعمال البناء في القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى للمباني الخاصة، كما أوضح أن التراخيص الجديدة تتعلق بالمباني السكنية الخاصة فقط، والمدن الرئيسية وعواصم المحافظات، ولا يتضمن القرى والعزب والتوابع.​

ووفق الكتاب فإن القرار الوزاري استثنى من وقف التراخيص ما يلي:

المشروعات القومية وذات الصلة بها.

مشروعات شركات التطوير العقاري.

شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص بوزارة الإسكان والمدن الجديدة.

المنشآت الصناعية والسياحية.

القرى والتوابع والعزب في المحافظات.​

مد وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر جديدة
تراخيص البناء

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محمد عبد الحميدآخر تحديث: 11 مارس، 2021
أقل من دقيقة

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