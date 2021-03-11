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خطوات تبديل سيارتك القديمة ضمن مبادرة “إحلال السيارات”

محمد عبد الحميدآخر تحديث: 11 مارس، 2021
دقيقة واحدة
مستعملة 2
سيارات مستعملة

في إطار اهتمام المواطنين بالمبادرة الرئاسية، أعلنت الحكومة تفاصيل تطبيق مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، واستبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة، ضمن المبادرة.

وتساعد المبادرة في تخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تُتيح لهم حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة بفائدة 3%.

كما تعد المبادرة فرصة للكثيرين بامتلاك سيارات جديدة بدلاً من سياراتهم المتقادمة التي تُكلفهم كثيرًا في التشغيل والصيانة، والتوفير في المصاريف والأعباء من حيث ترشيد استهلاك البنزين، والعمل بالطاقة النظيفة، وفقا لما ذكره بيان مجلس الوزراء.

وفي السطور التالية نعرض أبرز خطوات الاستفادة من مبادرة إحلال وتبديل السيارة القديمة بأخرى جديدة، والتمتع بالحوافز المالية التي توفرها.

1 – أولا على المواطنون المنضمون للمبادرة تسليم سياراتهم القديمة لتخريدها.

2 – بعدها سيتم تخريد السيارات القديمة مقابل أمر دفع تُصدره وزارة المالية لصالح شركات السيارات المشاركة في المبادرة بقيمة الحافز الأخضر.

3 – يمكن شراء السيارة الجديدة وأن تختار طريقة الدفع نقدًا أو بالتقسيط بالاتفاق مع أحد البنوك المشاركة بالمبادرة.

4 – في حالة شراء السيارة نقدًا يلتزم المالك بدفع مقدم حجز السيارة الجديدة إلى شركة السيارات، وسداد باقي قيمة السيارة الجديدة في موعد غايته 5 أيام عمل من تاريخ تحويل الحافز الأخضر.

5 – إذا قمت بشراء السيارة بالتقسيط عليك إبرام عقد شراء سيارة مع أحد البنوك المشاركة في المبادرة لتمويل عملية الشراء من إحدى شركات السيارات المشاركة في المبادرة، ويتم سداد الأقساط للبنك المُقرض في المواعيد المحددة بالعقد شاملة أقساط وثيقة التأمين.

6- يشترط أن تلتزم الشركات الموردة للسيارات بنسب التصنيع المحلي وهي 45% وأن تكون السيارة مجمعة في مصر، كما تلتزم بتجهيز السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وفقًا لمعايير الجودة المعمول بها، وإجراء الصيانة الدورية للسيارة، مع إعطاء الأولوية بمراكز الصيانة للسيارات المتعاقد عليها في المبادرة، وتوفير قطع غيار السيارات بالمواصفات والأسعار المتفق عليها بالمبادرة.

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محمد عبد الحميدآخر تحديث: 11 مارس، 2021
دقيقة واحدة

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